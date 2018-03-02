Оскар-2018: учасники минулорічного скандалу з плутаниною конвертів знову будуть оголошувати переможців

Цього року Американська кіноакадемія сподівається, що такої фатальної помилки не буде допущено.

Кіноактори Уоррен Бітті і Фей Данауей будуть знову оголошувати переможців в номінації "Кращий фільм", як це було в минулого року.

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Нагадаємо, що в минулому році стався гучний скандал, коли під час оголошення переможця в номінації "Кращий фільм" 2016 було помилково названо не фільм-лауреат "Місячне світло", а "Ла-Ла Ленд".

Згодом винуватці конфузу були названі — це були працівники-бухгалтери Брайан Куллінан і Марта Руїз, які переплутали конверти з назвою переможця в номінації "Кращий фільм". Згодом їх відсторонили від роботи.

Цього року Американська кіноакадемія сподівається, що такої фатальної помилки не буде допущено більше, тому знову запросили тих же акторів оголосити переможців кращого фільму. За інформацією Fox News, їх помітили на репетиції церемонії.