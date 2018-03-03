"120 ударів на хвилину" удостоївся "Сезара" як кращий фільм
21:33, 03 березня 2018Світ
727 0
Також фільм став переможцем в номінації «Кращий оригінальний сценарій».
Рейнарц визнаний переможцем в номінації «Краща чоловіча роль другого плану» \ rusbase.vc
Драма режисера Робіна Кампійо «120 ударів на хвилину» визнана кращим фільмом за версією Французької академії кінематографічних мистецтв і техніки та нагороджена премією «Сезар».
Читайте такожБерлінале-2018: фільм про сексуальні проблеми 50-річної англійки отримав головну нагороду (відео)
Дія фільму розгортається в 1990-х роках. В ній показана боротьба активістів Парижа з загальною байдужістю до гострої проблеми поширення СНІДу.
Також фільм став переможцем в номінації «Кращий оригінальний сценарій». Зіграв у ньому Антуан Рейнарц визнаний переможцем в номінації «Краща чоловіча роль другого плану».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter