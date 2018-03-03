"120 ударів на хвилину" удостоївся "Сезара" як кращий фільм

Також фільм став переможцем в номінації «Кращий оригінальний сценарій».

Драма режисера Робіна Кампійо «120 ударів на хвилину» визнана кращим фільмом за версією Французької академії кінематографічних мистецтв і техніки та нагороджена премією «Сезар».

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Дія фільму розгортається в 1990-х роках. В ній показана боротьба активістів Парижа з загальною байдужістю до гострої проблеми поширення СНІДу.

Також фільм став переможцем в номінації «Кращий оригінальний сценарій». Зіграв у ньому Антуан Рейнарц визнаний переможцем в номінації «Краща чоловіча роль другого плану».