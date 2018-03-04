У Великобританії підлітка, який планував теракт на концерті Бібера, відправили на 11 років за ґрати

Обвинувачений також написав листа, в якому називав себе солдатом ІДІЛ. Поліція знайшла лист в рюкзаку в його спальні під час обшуку.

17-річний підліток Ллойд Гантон, що планував теракт на концерті співака Джастіна Бібера в червні 2017 року, засуджений до 11 років в'язниці.

Про це 2 березня повідомила BBC. За даними звинувачення, теракт планувався в тому ж ключі, що й напад на Вестмінстерському мосту Лондона в березні, коли водій фургона навмисне направив його на пішоходів.

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Обвинувачений також написав листа, в якому називав себе солдатом ІДІЛ. Поліція знайшла лист в рюкзаку в його спальні під час обшуку.

Пароль підлітка в Instagram – Truck Attack ("атака вантажівки"). Він вивчав можливість нападу і в інших місцях, зокрема, у театрі, бібліотеці та торговому центрі, стверджують в підрозділі з протидії тероризму королівської прокуратури.

Молодий чоловік в суді заперечував, що мав намір завдати комусь шкоду.

27 листопада 2017 року його визнали винним. BBC зазначає, що у Гантона діагностували аутизм.