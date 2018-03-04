Оскар-2018: актори одягнуть значки, протестуючи проти вільного продажу зброї у США

За даними ЗМІ, гості надінуть помаранчеві значки, на яких буде зображений прапор США.

У США на традиційній церемонії кінопремії Оскар -2018 відомі актори візьмуть участь в акції проти вільного продажу зброї в країні.

Про це повідомляє People.

За даними видання, гості надінуть помаранчеві значки, на яких буде зображений прапор США.

Аналогічна акція проходила на церемонії вручення "Золотого глобуса", коли зірки, крім чорного одягу, носили значки з написом "Час вийшов" в знак солідарності з жертвами сексуальних домагань.

Як повідомило People джерело серед стилістів, деякі учасники Оскара надінуть помаранчеві значки від організації Everytown Gun for Safety, яка пропагує безпечне поводження з вогнепальною зброєю, щоб підвищити обізнаність людей з даної теми.

Такі значки можна придбати на сайті організації за 15 дол за три штуки.

Рішення з'явитися на червоній доріжці з такими емблемами було ухвалено для привернення уваги до ситуації, яка склалася навколо контролю за зброєю після стрілянини в одній зі шкіл Паркленд, штат Флорида.

Як повідомлялося, в результаті трагедії 14 лютого загинуло 17 осіб. Масовий розстріл учнів здійснив один з колишніх учнів школи.

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Чи прийдуть селебріті на церемонію вручення "Оскара" в чорному, поки невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, пройде ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар-2018 за досягнення в галузі кінематографу в Лос-Анджелесі у театрі Долбі.

В цьому році академіки-обрали дев'ять фільмів, які будуть боротися за Оскар у категорії "Кращий фільм": "Темні часи", "Дюнкерк", "Геть", "Леді Берд", "Примарна нитка", "Секретне досьє", "Форма води", а також "Три білборда на кордоні Еббінга", "Міссурі".

За даними оргкомітету, церемонію вручення головної кінопремії року транслюватимуть у 225 країнах. Червона доріжка Оскара почнеться в неділю о 18:30 за місцевим часом, а сама церемонія – о 20:00.

В Україні трансляція Оскара 2018 відбудеться у ніч з 4 на 5 березня. Пряма трансляція червоної доріжки Оскара 2018 розпочнеться о 01:30, в той час як сама церемонія – о 03:00 за київським часом.

Пряму трансляцію Оскара 2018 можна буде подивитися на сайті УНІАН.