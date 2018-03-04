У Петербурзі госпіталізований Борис Гребенщиков

У Гребенщикова спростували новину про хворобу серця та розповіли про стан музиканта.

У неділю, 4 березня, стало відомо, що в минулу п'ятницю в Петербурзі був госпіталізований лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков.

Телеканал "Санкт-Петербург" повідомляє: за попередніми даними, причиною госпіталізації стала хвороба серця. Але близькі Гребенщикова називають іншу причину госпіталізації.

Сайт "Фонтанка" пише, що причиною госпіталізації могло стати запалення легенів.

На офіційній сторінці Гребенщикова у Facebook повідомляється:

"Всім, хто читає, коментує і поширює інформацію каналу "Санкт-Петербург" про "проблеми з серцем після недавньої операції" Бориса Гребенщикова, повідомляємо, що це - брехня. Борис сильно застудився, як і багато хто цієї зими. Просимо не турбувати сім'ю і групу, а просто побажати Борису якнайшвидшого відновлення", - наголошується в повідомленні.

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На 16 березня був запланований концерт Гребенщикова в Петербурзі, в Москві він збирався виступити 18 березня. На 9 квітня запланований концерт Бориса Гребенщикова і групи "Акваріум" у Тель-Авіві.

Про скасування концертів на офіційному сайті групи "Акваріум" нічого не повідомляється.

Сайт "Росбалт" наводить слова директора "Акваріума" Максима Ланде, який заявив наступне: "Користуючись нагодою, хотів би звернутися до журналістів. Будь ласка, якщо вас дійсно турбує доля хворої людини, то найкращий спосіб – це помолитися за здравіє його або поставити свічку. Ми закликаємо всіх повернутися в поле пристойності і просто намагатися допомогти людині".