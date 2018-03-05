Оскар 2018: онлайн-трансляція ювілейної церемонії вручення кінопремії

У цьому році академіки-обрали дев'ять кіноробіт, які будуть боротися за Оскар у категорії Найкращий фільм.

Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі Долбі.

В цьому році академіки-обрали дев'ять кіноробіт, які будуть боротися за Оскар у категорії Найкращий фільм. Зокрема, за звання кращого фільму року і заповітну статуетку будуть боротися фільми "Темні часи", "Дюнкерк", "Геть", "Леді Берд", "Примарна нитка", "Секретне досьє", "Форма води", а також "Три білборда на кордоні Еббінга", "Міссурі".

В цілому, найбільше номінацій дісталося таким картинам: "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо отримала 13 номінацій, "Дюнкерк" Крістофера Нолана - 8 номінацій, фільм "Три білборда на кордоні Еббінга", "Міссурі" режисера Мартіна Макдонаха - 7 номінацій.

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Ведучим вечора, як і в минулому році, став американський комік Джиммі Кимел.

За даними оргкомітету, церемонію вручення головної кінопремії року транслюватимуть у 225 країнах. Червона доріжка Оскара почнеться в неділю о 18:30 за місцевим часом, а сама церемонія – о 20:00.

В Україні трансляція Оскара 2018 відбудеться у ніч з 4 на 5 березня. Пряма трансляція червоної доріжки Оскара 2018 розпочнеться о 01:30, в той час як сама церемонія – о 03:00 за київським часом.

УНІАН пропонує вам переглянути онлайн-трансляцію Оскара-2018: