68-річна Пугачова "засвітила" стрункі ноги (фото)

Алла Пугачова знову вразила шанувальників своєю зовнішністю.

Російська співачка Алла Пугачова 4 березня відзначила першу неділю весни, влаштувавши вечірку "Весну дозволяю" в московському караоке-клубі.

Читайте такожУ День святого Валентина Пугачова показала сімейне фото з Галкіним та дітьмиПримадонна привернула увагу до себе завдяки струнким ногам. Відповідне фото в своєму Instagram показала подруга співачки, світська левиця Іда Достман.

"На традиційному святі в Алли Борисівни "Весну дозволяю", - підписала вона фото.

"Боже мій які у неї ніжки, досить худнути!", "Дистрофією пахне((", "Алла - вогонь", "Чим старша, тим спідниці коротші" - коментують дописники фотографію.

Раніше російська співачка, народна артистка СРСР Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу.