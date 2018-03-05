Вирішила привітатися: популярна голлівудська акторка дорогою на "Оскар" здивувала фанатів (відео)

Акторка Ніколь Кідман зупинилася поруч із туристичним автобусом і привіталася з шанувальниками.

On my way to get ready for the #Oscars! Join me on @voguemagazine's Instagram Story to follow along. #AcademyAwards Публікація від Nicole Kidman (@nicolekidman) Мар 4, 2018 в 2:25 PST

Популярна голлівудська акторка Ніколь Кідман вирішила здивувати своїх шанувальників дорогою на премію "Оскар". Актриса зупинилася поруч з туристичним автобусом і привіталася з шанувальниками.

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Відео зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Привіт всім, що ви робите в цьому автобусі?", - проинтересовалась Кідман.

"О Боже мій! Ми любимо тебе!", - заволали шоковані люди з автобуса.

Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар". Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою акторкою - Френсіс Макдорманд.