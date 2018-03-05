Вирішила привітатися: популярна голлівудська акторка дорогою на "Оскар" здивувала фанатів (відео)

11:10, 05 березня 2018
Світ
1056 0

Публікація від Nicole Kidman (@nicolekidman)

Популярна голлівудська акторка Ніколь Кідман вирішила здивувати своїх шанувальників дорогою на премію "Оскар". Актриса зупинилася поруч з туристичним автобусом і привіталася з шанувальниками.

Читайте такожПереступала через сидіння: Дженніфер Лоуренс знову відзначилася дивною поведінкою на "Оскарі" (фото)

Відео зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Привіт всім, що ви робите в цьому автобусі?", - проинтересовалась Кідман.

"О Боже мій! Ми любимо тебе!", - заволали шоковані люди з автобуса.

Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар". Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою акторкою - Френсіс Макдорманд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #кінопремія Оскар#ніколь кідман