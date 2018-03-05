Конверти не переплутали: все, що потрібно знати про переможців премії «Оскар-2018» вмістили в один абзац

Підсумки ювілейної церемонії нагородження премії "Оскар".

У Лос-Анджелесі в 90-те вручили «Оскар». Найкращий фільм — «Форма води», Гільєрмо дель Торо — кращий режисер. Він — третій мексиканець-лауреат за чотири роки (круто!). Гарі Олдман нарешті отримав премію, його грим теж. Мама «Тоні проти всіх» — Еллісон Дженні — перемогла з першого разу. Сем Рокуелл — кращий актор другого плану (красень). У Френсіс Макдорманд — другий «Оскар», вона найвеселіша, хвалила жінок. У «Дюнкерка» — три статуетки, в «Біжить по лезу 2049» — дві. Джордан Піл — перший афроамериканець з премією за сценарій. Режисер і сценарист Джеймс Айворі — найстаріший лауреат: йому 89 (оце так!). У оператора Роджера Дикінса — «Оскар» з 14-ї спроби (ось це так!!!). «Леді Берд» не помітили. «Таємниця Коко» — кращий мультфільм 😍, пісня «Таємниці Коко» — найкраща пісня. Документалка року — «Ікар» про допінг в Росії. Жартували мало. Про харасмент говорили мало. Про політику — теж мало. Конверт не переплутали. Все нормально!

Підводячи підсумки, акуратно вмістила головні моменти премії "Оскар" видання "Meduza".