"Підніміть мене, мені є що сказати!": найбільш надихаюча промова премії Оскар-2018 (відео)

Мова Френсіс Макдорманд - володарки Оскара за Найкращу жіночу роль встигли назвати найбільш надихаючою.

Піднімаючись на сцену за Оскаром, Макдорманд трохи посковзнулася, але відразу ж обіграла ситуацію і розвеселила глядачів, заявивши: "Якщо я впаду, підніміть мене, тому що мені є що сказати!".

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Промову актриси в мережі вже встигли назвати найбільш надихаючим виступом вечора, пише nv.ua.

"Я трохи схвильована, тому якщо я впаду, підніміть мене, тому що мені є що сказати!, - почала свою промову Макдорманд. - Я думаю, так відчувала себе Хлоя Кім на Олімпіаді. Ви бачили це? Добре, ось як це виглядає".

Далі вона подякувала режисеру картини Мартіну Макдонахі та свій сестрі Дороті, а потім "своєму клану" - чоловіку Джоелу Коену і сину Педро. "Ці два стійких чоловіки були добре виховані їх матерями-феміністками, - сказала Френсіс. - Вони цінують себе, один одного і оточуючих. Я знаю, що ви пишаєтеся мною, і це сповнює мене вічною радістю".

Потім вона поставила свою нову золоту статуетку на сцену, погладила по голові і додала: "Якщо вже мені випала така честь, я б хотіла, щоб всі жінки-кандидати в кожній категорії стояли зі мною сьогодні ввечері. Меріл, якщо ти зробиш це, всі підуть, давай. Кінорежисери, продюсери, режисери, письменники, кінематографіст, композитор, композитори, дизайнери!"

Жінки-номінанти піднялися зі своїх місць на її прохання, а вона продовжувала говорити. "Подивіться навколо, леді і джентльмени. У всіх нас є історії, які ми можемо розповісти, проекти, які потрібно фінансувати. Не говоріть про це з нами на вечірці сьогодні, запросіть нас в свої офіси через пару днів, або приходьте в наші, і ми розповімо вам про них. Йдучи зі сцени сьогодні, я хочу сказати два слова - Inclusion rider (зобов'язання наймати команду у відповідності з принципами расової та гендерної рівності)", - заявила Макдорманд.