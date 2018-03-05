Краще не згадувати: найгірші вбрання на Оскарі-2018 (фото)

На «Оскарі» актриси, мабуть, вичерпавши всі можливості для мовчазного протесту, вирішили віддати переваги яскравим образам, однак не всім вдалося сяяти як зірки.

Західні таблоїди і глянсові журнали вже вибрали гірші сукні на церемонії "Оскар-2018". УНІАН зробив добірку модних провалів на церемонії версії відомих видань.

35-річна співачка Сент-Вінсент вибрала образ в чорному від Saint Laurent. Проте неясно, що на дівчині: сукня ультра-міні або піджак без штанів!

Образ актриси Тараджі Хенсон від Vera Wang — досить відвертий і дуже спірний. Все ж відзначимо цікаві елементи образу: босоніжки від Jimmy Choo і прикраси від Roberto Coin.

51-річна Сальма Хайєк, в бузковому блискучому образі від Gucci, який на тлі занадто яскравої зовнішності акторки створює дисбаланс. Занадто багато кристалів, рюшів і воланів. Навіть прикраси від Harry Winston і чудово підібраний клатч сріблястого кольору не врятували актрису від модного провалу.

Актриса Бланка Бланко, як і в минулому році, потрапила в команду модних аутсайдерів. Її відверте червоно-біле плаття з величезним декольте і вирізом виглядало без смаку і вульгарно.

Вупі Голдберг не в перший раз виявляється у списку двоечниць червоної доріжки. І в цей раз її масивне квіткове плаття, з досить відвертим декольте і пишною спідницею, від американського дизайнера Christian Siriano, створило дуже критичний образ.