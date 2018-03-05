Краще не згадувати: найгірші вбрання на Оскарі-2018 (фото)

16:50, 05 березня 2018
Світ
10416 0

© REUTERS
© REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Гаель Гарсіа Берналь
Гаель Гарсіа Берналь /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Джанет Мок
Джанет Мок /  © REUTERS
Джослін Барнс и Янс Форд
Джослін Барнс и Янс Форд /  © REUTERS
Ден Лаустен
Ден Лаустен /  © REUTERS
Денні Гловер и Елліан Кавальєро
Денні Гловер и Елліан Кавальєро /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє /  © REUTERS
Майкл Стрейхен
Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Марк Бріджес
Марк Бріджес /  © REUTERS
Назанін Манді та Мігель
Назанін Манді та Мігель /  © REUTERS
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо /  © REUTERS
Ріта Хаєк
Ріта Хаєк /  © REUTERS
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Сідні Волінскі
Сідні Волінскі /  © REUTERS
Сорен Стін Джесперсен
Сорен Стін Джесперсен /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Том Холланд
Том Холланд /  © REUTERS
Фатіма аль Ремайхі
Фатіма аль Ремайхі /  © REUTERS
Фірас Фаяд
Фірас Фаяд /  © REUTERS
Эббі Корніш
Эббі Корніш /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Ешлі Джадд
Ешлі Джадд /  © REUTERS
© REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Джина Родрігес
Джина Родрігес /  © REUTERS
Вуппі Голберг
Вуппі Голберг /  © REUTERS
Тар'я Хенсон
Тар'я Хенсон /  © REUTERS
Вуппі Голберг і Алекс Мартін
Вуппі Голберг і Алекс Мартін /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Марго Робі
Марго Робі /  © REUTERS
Крістін Лахті
Крістін Лахті /  © REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Хелен Міррен
Хелен Міррен /  © REUTERS

Західні таблоїди і глянсові журнали вже вибрали гірші сукні на церемонії "Оскар-2018". УНІАН зробив добірку модних провалів на церемонії версії відомих видань.

35-річна співачка Сент-Вінсент вибрала образ в чорному від Saint Laurent. Проте неясно, що на дівчині: сукня ультра-міні або піджак без штанів!

Сент-Вінсент / REUTERS

Образ актриси Тараджі Хенсон від Vera Wang — досить відвертий і дуже спірний. Все ж відзначимо цікаві елементи образу: босоніжки від Jimmy Choo і прикраси від Roberto Coin.

Тараджі Хенсон / REUTERS

51-річна Сальма Хайєк, в бузковому блискучому образі від Gucci, який на тлі занадто яскравої зовнішності акторки створює дисбаланс. Занадто багато кристалів, рюшів і воланів. Навіть прикраси від Harry Winston і чудово підібраний клатч сріблястого кольору не врятували актрису від модного провалу.

Сальма Хайєк / REUTERS

Актриса Бланка Бланко, як і в минулому році, потрапила в команду модних аутсайдерів. Її відверте червоно-біле плаття з величезним декольте і вирізом виглядало без смаку і вульгарно.

Бланка Бланко / REUTERS

Вупі Голдберг не в перший раз виявляється у списку двоечниць червоної доріжки. І в цей раз її масивне квіткове плаття, з досить відвертим декольте і пишною спідницею, від американського дизайнера Christian Siriano, створило дуже критичний образ.

Вуппі Голберг / REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #Оскар-2018