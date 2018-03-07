Борис Гребенщиков переніс концерти через хворобу

09:29, 07 березня 2018
Світ
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Концерти Гребенщикова в РФ перенесли на червень / фото УНІАН

Читайте також"Як раніше вже не буде": в Одесі активісти готуються зірвати концерт Гребенщикова"Погоджуючись з думкою вельми шанованих лікарів про те, що для повноцінного одужання й відновлення сил організму Бориса Борисовича буде потрібен досить тривалий реабілітаційний період, й концерти найближчих місяців розумніше відкласти, ми, за спільною згодою з організаторами, і сподіваємося, що і з вами, друзі - приймаємо про це рішення", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Акваріума".

Так, концерти в Росії перенесли з березня на червень. Наголошується, що всі раніше куплені квитки на концерти будуть дійсними.

У неділю, 4 березня, стало відомо, що в минулу п'ятницю в Петербурзі був госпіталізований лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков.

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