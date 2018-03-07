Борис Гребенщиков переніс концерти через хворобу

Раніше у Гребенщикова спростували новину про хворобу серця.

Лідер рок-гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков, який потрапив у реанімацію, переніс найближчі концерти на літо за станом здоров'я.

Читайте також"Як раніше вже не буде": в Одесі активісти готуються зірвати концерт Гребенщикова"Погоджуючись з думкою вельми шанованих лікарів про те, що для повноцінного одужання й відновлення сил організму Бориса Борисовича буде потрібен досить тривалий реабілітаційний період, й концерти найближчих місяців розумніше відкласти, ми, за спільною згодою з організаторами, і сподіваємося, що і з вами, друзі - приймаємо про це рішення", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Акваріума".

Так, концерти в Росії перенесли з березня на червень. Наголошується, що всі раніше куплені квитки на концерти будуть дійсними.

У неділю, 4 березня, стало відомо, що в минулу п'ятницю в Петербурзі був госпіталізований лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков.