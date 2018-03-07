Оскар-2018: ведучий "подякував" Трампу за найнижчі рейтинги

Зокрема, за словами шоумена, мова йде про Супербоулі, "Греммі", "Еммі", "Золотий глобус".

Ведучий церемонії вручення премії "Оскар" Джиммі Кіммел відповів на слова президента США Дональда Трампа, який назвав себе єдиною зіркою на голлівудському небосхилі.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter. "Спасибі, президент з найнижчим рейтингом в історії", - відповів Кіммел.

Крім того, телеведучий у своїй програмі розповів, що після появи Netflix рейтинги великих телевізійних трансляцій щороку знижуються.

Зокрема, за словами шоумена, мова йде про Супербоулі, "Греммі", "Еммі", "Золотий глобус".