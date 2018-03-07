Ді Капріо звинуватили у недостатньому опрацюванні персонажів

Мова йде про фільм Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт», в якому артист зіграв колишнього брокера Джордана Белфорта.

Актора, лауреата премії «Оскар» Леонардо Ді Капріо звинуватили в недостатньому опрацюванні персонажів.

Мова йде про фільм Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт», в якому артист зіграв колишнього брокера Джордана Белфорта, повідомляє The Hollywood Reporter.

Ендрю Грін, який працював у 1990-х роках в компанії Белфорта Stratton Oakmont, подав позов на Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions і Appian Way Productions.

Він стверджує, що є прототипом персонажа Нікі Коскоффа і що в стрічці Скорсезе цього героя показали злочинцем, наркоманом і дегенератом без моралі.

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У 2015 році суд у США відхилив звинувачення Гріна в порушенні недоторканності приватного життя, але дозволив допрацювати звинувачення в наклепі. Тепер Грін надав матеріали, пов'язані зі Скорсезе і Ді Капріо, а також зі сценаристом Теренсом Уінтером.

Він стверджує, що творці фільму покладаються на підтримку Белфорта, який раніше визнав, що «регулярно і патологічно» брехав своїм клієнтам, колегам, правоохоронним органам і судам, тому покладатися на нього як на джерело інформації не можна. Крім того, Грін наполягає, що Скорсезе, Ді Капріо і Уінтер недостатньо вивчили інформацію, необхідну їм для «Вовка з Уолл-стріт».

Раніше повідомлялося, що продюсерів «Вовка з Уолл-стріт» зобов'язали заплатити $60 млн.