Творець "Клану Сопрано" працює над приквелом серіалу

Дія фільму розгортатиметься в період заворушень 1960-х років.

Режисер Девід Чейз працює над фільмом, події якого передують сюжету серіалу «Клан Сопрано».

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Як повідомляє видання Deadline, робоча назва картини - «Безліч святих з Ньюарка». Дія фільму розгортатиметься в період заворушень 1960-х років між афроамериканцями і італійцями в Ньюарку (штат Нью-Джерсі).

Права на сценарій придбала New Line Cinema, «дочка» Warner Bros. Entertainment. У виробництві фільму також буде задіяний телеканал HBO, на якому вийшли шість сезонів «Клану Сопрано». Девід Чейз виступить продюсером фільму і співавтором сценарію, а також візьме участь у виборі режисера.

«Клан Сопрано» виходив на екрани з 1999 по 2007 рік. Серіал завоював 21 премію Emmy і п'ять премій «Золотий голобус».