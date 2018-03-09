На Алеї слави Голлівуду з'явилася зірка Люка Скайуокера (фото)

10:35, 09 березня 2018
Світ
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Актор Марк Хемілл, який найбільш відомий в ролі Люка Скайуокера в багатосерійному фільмі «Зоряні війни», отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.

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Про це повідомляє Reuters. Іменна зірка Хемілла була вмонтована в тротуар Голлівудського бульвару та стала 2630-й за рахунком. У церемонії відкриття зірки взяли участь режисер Джордж Лукас і актор Харрісон Форд, який зіграв роль Хана Соло в фільмах про "Зоряні війни".

Під час виступу він висловив жаль, що на церемонії відкриття немає актриси Кері Фішер, виконавиці ролі принцеси Леї. Фішер померла в грудні 2016 року.

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Теги: #Зоряні війни