У зірки "Гаррі Поттера" Емми Уотсон з'явився новий хлопець (фото)

Голлівудська актриса почала зустрічатися з актором з серіалу "Хор".

Голлівудська акторка Емма Уотсон, яка днями здивувала татуюванням з помилкою, закрутила роман із зіркою фільму "Хор", актором і музикантом Кордом Оверстритом.

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Про відносини 27-річної актриси з 29-річним Оверстритом повідомляє сайт Page Six із посиланням на перевірені джерела, пише ТСН.

Емма разом з Кордом нещодавно були помічені на концерті групи Nathaniel Rateliff & the Night Sweats в голлівудському нічному клубі The Troubadour.

Також Уотсон разом з обранцем спільно з друзями відвідали вечірку Vanity Fair, звідки виїхали на одній машині.

"Це неймовірно, але, так, вони бачаться один з одним, хоча Емма хоче зберегти ці відносини в секреті", - повідомив один голлівудський інсайдер.

Нагадаємо, що нещодавно Емма Уотсон пожертвувала мільйон доларів на захист жінок.