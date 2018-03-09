У зірки "Гаррі Поттера" Емми Уотсон з'явився новий хлопець (фото)
Голлівудська акторка Емма Уотсон, яка днями здивувала татуюванням з помилкою, закрутила роман із зіркою фільму "Хор", актором і музикантом Кордом Оверстритом.
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Про відносини 27-річної актриси з 29-річним Оверстритом повідомляє сайт Page Six із посиланням на перевірені джерела, пише ТСН.
Емма разом з Кордом нещодавно були помічені на концерті групи Nathaniel Rateliff & the Night Sweats в голлівудському нічному клубі The Troubadour.
Також Уотсон разом з обранцем спільно з друзями відвідали вечірку Vanity Fair, звідки виїхали на одній машині.
"Це неймовірно, але, так, вони бачаться один з одним, хоча Емма хоче зберегти ці відносини в секреті", - повідомив один голлівудський інсайдер.
Нагадаємо, що нещодавно Емма Уотсон пожертвувала мільйон доларів на захист жінок.