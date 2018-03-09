Актор Єфремов прокоментував звинувачення у пияцтві та образі глядачів

Раніше повідомлялося, що актор театру «Современник» Михайло Єфремов зірвав виставу «Не ставай чужим» Самарського театру опери та балету.

Російський актор Михайло Єфремов прокоментував повідомлення про те, що він вийшов на сцену п'яним на виставі в Самарі.

Про це повідомляє «Говорить Москва». «Нібито, от і все. Нібито. Не доганяють», – сказав Єфремов.

Раніше повідомлялося, що актор театру «Современник» Михайло Єфремов зірвав виставу «Не ставай чужим» Самарського театру опери та балету.

«Сходила 7 березня на виставу театру "Современник", гастролюючого в Самарі. Затримали на 35 хвилин, — написала жінка в Facebook. — Не вибачилися. Виявилося, чекали артиста Єфремова. Потім він абсолютно п'яний вийшов на сцену, плутав текст, на прохання глядачів говорити голосніше, так як нічого не чути, — радісно послав матом самарських глядачів і всю Самару».