Актор Єфремов прокоментував звинувачення у пияцтві та образі глядачів
16:35, 09 березня 2018Світ
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Раніше повідомлялося, що актор театру «Современник» Михайло Єфремов зірвав виставу «Не ставай чужим» Самарського театру опери та балету.
Поведінка Єфремова обурила глядачів / фото УНІАН
Російський актор Михайло Єфремов прокоментував повідомлення про те, що він вийшов на сцену п'яним на виставі в Самарі.
Про це повідомляє «Говорить Москва». «Нібито, от і все. Нібито. Не доганяють», – сказав Єфремов.
Раніше повідомлялося, що актор театру «Современник» Михайло Єфремов зірвав виставу «Не ставай чужим» Самарського театру опери та балету.
«Сходила 7 березня на виставу театру "Современник", гастролюючого в Самарі. Затримали на 35 хвилин, — написала жінка в Facebook. — Не вибачилися. Виявилося, чекали артиста Єфремова. Потім він абсолютно п'яний вийшов на сцену, плутав текст, на прохання глядачів говорити голосніше, так як нічого не чути, — радісно послав матом самарських глядачів і всю Самару».
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