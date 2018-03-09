Актор Єфремов прокоментував звинувачення у пияцтві та образі глядачів

16:35, 09 березня 2018
Світ
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Поведінка Єфремова обурило глядачів / фото УНІАН

Про це повідомляє «Говорить Москва». «Нібито, от і все. Нібито. Не доганяють», – сказав Єфремов.

Раніше повідомлялося, що актор театру «Современник» Михайло Єфремов зірвав виставу «Не ставай чужим» Самарського театру опери та балету.

«Сходила 7 березня на виставу театру "Современник", гастролюючого в Самарі. Затримали на 35 хвилин, — написала жінка в Facebook. — Не вибачилися. Виявилося, чекали артиста Єфремова. Потім він абсолютно п'яний вийшов на сцену, плутав текст, на прохання глядачів говорити голосніше, так як нічого не чути, — радісно послав матом самарських глядачів і всю Самару».

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Теги: #актор єфремов