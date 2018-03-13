"Крим буде не наш": відома російська артистка різко висловилася щодо пропаганди Кремля

На її думку, пропагандист завжди виглядає огидно. Ахеджакова вважає, що в РФ прийде інша влада і окупований Крим повернеться до України.

Артистка Лія Ахеджакова впевнена, що в Росію прийде інша влада і Крим повернеться до України.

Читайте такожІнтелігенція РФ: Росіяни повинні зробити все, щоб зупинити Третю світову війну

Про це вона заявила в інтерв'ю "Крим.Реалії". Також артистка висловила думку щодо пропаганди Кремля. Людина-пропагандист завжди виглядає огидно, вважає Ахеджакова.

"Коли люди займаються пропагандою, вони в дуже невигідному становищі, в жахливо невигідному. Вони втрачають усяку чарівність, вони, по-перше, собі брешуть. Їм хочеться говорити, що, мовляв, так, я так думаю. Але коли прийде інша влада і Крим вже буде не наш, він буде думати, як вигідно. Тому людина-пропагандист він завжди виглядає огидно", - сказала Ахеджакова.

Зазначимо, Ахеджакова неодноразово критикувала дії російської влади щодо України.