"Крим буде не наш": відома російська артистка різко висловилася щодо пропаганди Кремля

12:25, 13 березня 2018
Світ
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Ахеджакова: людина-пропагандист виглядає завжди огидно / Фото wikimedia.org

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Про це вона заявила в інтерв'ю "Крим.Реалії". Також артистка висловила думку щодо пропаганди Кремля. Людина-пропагандист завжди виглядає огидно, вважає Ахеджакова.

"Коли люди займаються пропагандою, вони в дуже невигідному становищі, в жахливо невигідному. Вони втрачають усяку чарівність, вони, по-перше, собі брешуть. Їм хочеться говорити, що, мовляв, так, я так думаю. Але коли прийде інша влада і Крим вже буде не наш, він буде думати, як вигідно. Тому людина-пропагандист він завжди виглядає огидно", - сказала Ахеджакова.

Зазначимо, Ахеджакова неодноразово критикувала дії російської влади щодо України.

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Теги: #Крим#Лія Ахеджакова