"Крим буде не наш": відома російська артистка різко висловилася щодо пропаганди Кремля
12:25, 13 березня 2018Світ
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На її думку, пропагандист завжди виглядає огидно. Ахеджакова вважає, що в РФ прийде інша влада і окупований Крим повернеться до України.
Ахеджакова: людина-пропагандист виглядає завжди огидно / Фото wikimedia.org
Артистка Лія Ахеджакова впевнена, що в Росію прийде інша влада і Крим повернеться до України.
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Про це вона заявила в інтерв'ю "Крим.Реалії". Також артистка висловила думку щодо пропаганди Кремля. Людина-пропагандист завжди виглядає огидно, вважає Ахеджакова.
"Коли люди займаються пропагандою, вони в дуже невигідному становищі, в жахливо невигідному. Вони втрачають усяку чарівність, вони, по-перше, собі брешуть. Їм хочеться говорити, що, мовляв, так, я так думаю. Але коли прийде інша влада і Крим вже буде не наш, він буде думати, як вигідно. Тому людина-пропагандист він завжди виглядає огидно", - сказала Ахеджакова.
Зазначимо, Ахеджакова неодноразово критикувала дії російської влади щодо України.
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