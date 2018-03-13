"Думала, нова сім'я його виходить": перша дружина прокоментувала смерть Табакова

Колишня дружина актора Олега Табакова розповіла, що протягом багатьох років не підтримувала з ним контакти, так як вони розлучилися не на позитивній ноті.

Колишня дружина Олега Табакова - Людмила Крилова заявила, що не була готова до його смерті.

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Про це пише EG.RU. За її словами, вона була впевнена, що рідні зуміють виходити актора. Крилова розповіла, що багато років не підтримувала контакти з Табаковим, так як вони розлучилися не на позитивній ноті.

"Нічого вам говорити не хочу, але з Табаковим я контакт давно перестала підтримувати. Думала, нова сім'я його виходить", - сказала вона.

Актриса розповіла, що не знає, як відреагувала на смерть батька спільна дочка Олександра, так як давно не спілкується з нею.

"Щодо Олександри сказати нічого не можу, не знаю, де вона зараз. Давно з нею не спілкувалася. У неї своє життя, у мене - своє. Також, як і у внучки Поліни (дочка Олександри від першого шлюбу з німецьким актором Яном Ліферсом). У той же час, наш син Антон, хоч і мав дуже напружені стосунки з батьком, зумів зрозуміти і пробачити його", - додала Крилова.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Московський художній театр імені Чехова взяв на себе всі витрати, які пов'язані з похоронами народного артиста РФ Олега Табакова.