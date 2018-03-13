ЗМІ розповіли, поруч з ким поховають Олега Табакова
13:25, 13 березня 2018Світ
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Прощання з Олегом Табаковим відбудеться 15 березня в Московському художньому театрі ім. Чехова, де актор працював директором і художнім керівником.
Табаков останні місяці не приходив до тями / фото cdn.tvc
Актор Олег Табаков буде похований у Москві на Новодівичому кладовищі на центральній алеї.
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Як повідомляє Telegram-канал Mash, табакова поховають поруч з Володимиром Зельдіним, Леонідом Броньовим та Іллею Глазуновим.
Як повідомляв УНІАН, Московський художній театр імені Чехова взяв на себе всі витрати, які пов'язані з похоронами артиста Олега Табакова.
Прощання з Олегом Табаковим відбудеться 15 березня в Московському художньому театрі ім. Чехова, де актор працював директором і художнім керівником.
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