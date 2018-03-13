ЗМІ розповіли, поруч з ким поховають Олега Табакова

13:25, 13 березня 2018
Світ
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Табаков останні місяці не приходив до тями / фото cdn.tvc

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, табакова поховають поруч з Володимиром Зельдіним, Леонідом Броньовим та Іллею Глазуновим.

Як повідомляв УНІАН, Московський художній театр імені Чехова взяв на себе всі витрати, які пов'язані з похоронами артиста Олега Табакова.

Прощання з Олегом Табаковим відбудеться 15 березня в Московському художньому театрі ім. Чехова, де актор працював директором і художнім керівником.

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Теги: #Москва#Олег Табаков