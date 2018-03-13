Камерон Діаз завершує кар'єру актриси: подруга голлівудської зірки назвала причину

Таке рішення зірка Голлівуду Камерон Діаз прийняла заради сімейного благополуччя з чоловіком Бенджі Бедденом.

Камерон Діаз, яка зіграла в таких популярних фільмах, як «Маска», «Банди Нью-Йорка» і "Ангели "Чарлі" завершила кар'єру актриси.

Про це повідомила близька подруга зірки Сельма Блер, передає Marie Claire. Таке рішення зірка прийняла заради сімейного благополуччя з чоловіком Бенджі Меддену.

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Нещодавно ми обідали разом з Кемерон і згадували фільм «Красуня», в якому обидві знялися. І я сказала їй, що не проти знятися в продовженні картини. Однак Кемерон відповіла, що вона закінчила з кінокар'єрою. Їй більше не потрібно все це, у неї прекрасна життя, і я не знаю, що б могло змусити її повернутися назад в кіно».

Останній фільм «Енні» з Діаз вийшов в 2014 році. Після цього актрисі надходило чимало цікавих пропозицій, однак всі їх вона відхиляла.

Вона щаслива, в неї все добре в особистому житті, і вона хоче "по максимуму використовувати свій вільний час».

Нагадаємо, що зірка вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена 5 січня 2015 року. У грудні 2017 року стало відомо про їхні плани усиновити дитину.