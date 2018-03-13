"Хлопці, я пожартувала": гаряча новина про завершення кар'єри Камерон Діаз виявилося забавою її подруги
15:37, 13 березня 2018Світ
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Раніше Сельма Блер повідомила в інтерв'ю західним ЗМІ, що Камерон Діаз завершила кінокар'єру.
REUTERS
Американська актриса Сельма Блер спростувала завершеня кар'єри своєї подруги Камерон Діаз з кіно. За словами Блер, її слова неправильно зрозуміли, про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.
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«Термінові новини. Хлопці, я пожартувала в інтерв'ю. Камерон Діас нікуди не йде», – написала Блер.
Вона додала, що тепер «звільняється з посади прес-секретаря Діаз".
Нагадаємо, раніше Сельма Блер повідомила в інтерв'ю західним ЗМІ, що Камерон Діаз завершила кінокар'єру. Вона стверджувала, що Діаз цілком задоволена роллю домогосподарки і не має наміру повертатися до творчої діяльності.
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