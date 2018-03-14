Imagine Dragons представили кліп про надію на порятунок (відео)

Короткометражне драматичне відео довжиною в 12 хвилин зняв режисер фільму "Людина-метелик" Марк Пеллінгтон.

Відбулася прем'єра музичного відео на пісню «Next To Me», яка увійшла до перевидання третього студійного альбому американської групи Imagine Dragons «Evolve».

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Короткометражне драматичне відео довжиною в 12 хвилин. зняв режисер фільму "Людина-метелик" Марк Пеллінгтон.

У відео вокаліст групи Ден Рейнольдс вбиває людину. Основний задум відеоряду в тому, що будь-хто, незалежно від його вчинків, може бути прощений в кінці свого життя.

Нагадаємо, Imagine Dragons дасть масштабний сольний концерт в Києві на НСК "Олімпійський" 31 серпня 2018 року.