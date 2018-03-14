Помер Стівен Хокінг: як відреагували зірки "Теорії великого вибуху" на смерть вченого (фото)

Зокрема, Джонні Галекі, виконавець ролі Леонарда, опублікував спільне фото з Хокінгом, зняте на зйомках одного з епізоду серіалу.

Актори Джонні Галекі і Кейлі Куоко, відомі з головних ролей у серіалі "Теорія великого вибуху", виклали в Instagram знімки зі Стівеном Хокінгом. На фотографіях вчений зображений разом з основними акторами серіалу.

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"Покойтесь з миром, Стівен Хокінг. Нам буде не вистачати не тільки вашого яскравого розуму, але і вашого почуття гумору", - написав він. У свою чергу, Кейлі Куоко, виконавиця ролі Пенні, згадала приголомшливе почуття гумору Хокінга.

"Це була справді велика честь працювати з неймовірним Стівеном Хокінгом. Він змусив нас сміятися, і ми змусили його сміятися. Його життя і праця часто ставали в "Теорії великого вибуху" темами для зйомок. Нам буде Вас не вистачати, але світ вдячний за знання і мужність, які ви залишили після себе. Дякуємо вас за те, що ви надихаєте всіх", - написала вона.

Всесвітній відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. За словами його родичів, великий учений мирно помер у своєму будинку в Кембриджі рано вранці 14 березня.