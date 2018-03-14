Від Сімпсонів до Ісаака Ньютона: як Стівен Хокінг став поп-зіркою зі світу науки (фото)

Стівен Хокінг став свого роду поп-зіркою зі світу науки. Вчений з'являвся в "Сімпсонах", "Зоряному шляху", "Теорії великого вибуху", різних шоу і альбомі Pink Floyd, вів активну громадську діяльність і завжди знаходив час для своєї сім'ї.

Стівен Хокінг помер у своєму будинку в Кембриджі. Йому було 76 років. Діти професора Люсі, Роберт і Тім поки не говорять подробиці останніх годин життя професора і просять журналістів трохи часу на те, щоб оплакати та гідно поховати вченого.

Життя Стівена Хокінга виявилася боротьбою. У 21 рік у нього виявили симптоми бічного аміотрофічного склерозу, в результаті якого у Хокінга розвинувся параліч. Розмовляти він міг тільки за допомогою синтезатора мови, що стало однією з "візитною карткою" в медійному житті.

Хокінг отримав звання професора математики в Кембриджському університеті. Як стверджує Washington Post, до нього цю посаду обіймав лише Ісаак Ньютон.

Хокінг виявив явище, яке стало відоме як випромінювання Хокінга, коли в чорні діри енергія витікає і зникає внікуди. Він був відомий своєю винятковою здатністю візуалізувати наукові рішення без розрахунку або експерименту.

У школі Стівен вчився досить посередньо, але добре розбирався в математиці і "безладно захоплювався хімією". В дев'ять років його оцінки були одними з найгірших у класі. Разом з тим, вчителя визнавали його геніальність, тож він заробив прізвисько "Ейнштейн".

Його батько хотів, щоб Стівен зайнявся медициною, але у того не було інтересу до біології. Він вважав її "надто не точною". У підсумку в Оксфорді він зайнявся теорією часток і космологією, оскільки ці сфери мало вивчені людиною і давали масу можливостей.

На зустрічі Королівського товариства Хокінг перервав лекцію відомого астрофізика сера Фреда Хойла, щоб повідомити йому, що він зробив помилку. Коли його запитали, як він виявив помилку, Він відповів: "Тому що я вичислив всі це в своїй голові".

Статус знаменитості Хокінга був визнаний навіть засновниками мультсеріалу "Сімпсони" - він зображувався питущим в барі з Гомером, припускаючи, що він може вкрасти ідею Гомера про те, що всесвіт має форму пампуха. Він також з'явився в одному з епізодів комедії BBC, "Червоний карлик", серіалі "Теорія великого вибуху і як голограма його образу в "Зоряному шляху: наступне покоління".

Рок-гурт Pink Floyd використала свій особливий синтезований голос для введення в Keep Talking на своєму альбомі 1994 року The Division Bell. Незважаючи на свою хворобу, він продовжив свою роботу в якості професора математики в Кембриджському університеті, а в 2001 році опублікував свою книгу "Всесвіт в горіховій шкаралупі".

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Стівен Хокінг вважав, що його хвороба принесла певні вигоди. Одного разу він сказав, доки в нього не з'явилася хвороба, йому було нудно жити.

Однак здоров'я Хокінга змушувало його залежати від інших. Він часто говорив про свою дружину, яка доглядала за ним понад 20 років. Однак він залишив її для однієї з своїх медсестер, на якій він одружився в 1995 році.

У 1985 році Стівен Хокінг заробив пневмонію його стан був настільки важким, що лікарі хотіли відключити його від системи життєзабезпечення.

До 2000 року Він був частим гостем відділу невідкладної допомоги лікарні Addenbrooke в Кембриджі, займаючись лікуванням травм. Поліція викликала на допит кілька людей через заяв про те, що він піддавався словесному і фізичного насильству протягом ряду років.

У 2007 році Хокінг став першим, хто випробував невагомість на борту так званої "блювотної комети". Він сказав, що зробив це для заохочення інтересу до космічних подорожей.

У 2014 році фільм "Теорія всього" був випущений за мотивами історії Джейн Хокінг про їхні залицяння і шлюбі. Сам він зустрів Едді Редмейна в рамках підготовки актора до того, щоб зіграти роль вченого.

У серії для каналу Discovery він сказав, що зовсім розумно припускати, що в іншому місці було розумне життя, але попередив, що інопланетяни можуть просто накинутися на Землю для того, щоб забрати необхідні їм ресурси, а потім рухатися далі.