"Гра престолів": сценарій змусив плакати навіть акторів - подробиці 8 сезону

Продюсери серіалу "Гра престолів" анонсували вихід останнього восьмого сезону в 2019 році.

Серіал "Гра престолів" об'єднав тисячі людей, які з нетерпінням чекають кожної наступної серії. Тому представники телеканалу НВО заявляють, що останній сезон багатосерійної стрічки не розчарує фанатів.

Про це заявила віце-президент каналу НВО Франческа Орсі, повідомляє Variety. Як відомо, продюсери серіалу "Гра престолів" анонсували вихід останнього восьмого сезону в 2019 році. Він буде складатись з 6 серій. Тільки один з епізодів серіалу коштував 15 мільйонів доларів.

Читайте також"Гра престолів": в мережі з'явились кадри зі зйомок фінального сезону (фото)

Раніше зірка серіалу Мейсі Вільямс, які зіграла роль Арії Старк, розповідала, що повністю прочитала сценарій 8 сезону "Гри престолів". Англійська актриса спростувала чутки про те, що буде кілька кінцівок у "Гри престолів". Водночас представник каналу заявила, що в останньому сезоні загине багато персонажів.

"Це був дійсно потужний момент в нашому житті і кар'єрі. Ніхто з акторів не бачив сценарію до цього і по мірі прочитання вони розуміли, що їх персонажі гинуть один за іншим", – розповіла Франческа Орсі.

Окрім цього, віце-президент каналу НВО додала, що всі актори після прочитання сценарію аплодували впродовж 15 хвилин, а дехто навіть плакав.