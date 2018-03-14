Помер режисер фільму про Мері Поппінс і екс-глава Одеського театру музкомедії

Славу Квініхідзе принесли музичні фільми, зокрема, «Солом'яний капелюшок» і «Мері Поппінс, до побачення».

Режисер і сценарист Леонід Квініхідзе помер 13 березня у лікарні в Санкт-Петербурзі у віці 80 років.

Читайте такожЗМІ розповіли, поруч з ким поховають Олега ТабаковаВін дебютував у кіно в середині 1960-х років. Широку популярність отримав створений Квініхідзе в 1973 році телесеріал "Крах інженера Гаріна". Славу Квініхідзе принесли музичні фільми - «Солом'яний капелюшок» (1974), «Небесні ластівки» (1976), «31 червня» (1978), «Капелюх» (1981) і «Мері Поппінс, до побачення» (1983).

У 1990-2000-і роки Квініхідзе був головним режисером і художнім керівником різних театрів Росії та України, в тому числі Одеського театру музичної комедії.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня помер Олег Табаков.