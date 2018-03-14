Помер режисер фільму про Мері Поппінс і екс-глава Одеського театру музкомедії
18:37, 14 березня 2018Світ
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Славу Квініхідзе принесли музичні фільми, зокрема, «Солом'яний капелюшок» і «Мері Поппінс, до побачення».
Леонід Квініхідзе / Кадр з відео на YouTube
Режисер і сценарист Леонід Квініхідзе помер 13 березня у лікарні в Санкт-Петербурзі у віці 80 років.
Читайте такожЗМІ розповіли, поруч з ким поховають Олега ТабаковаВін дебютував у кіно в середині 1960-х років. Широку популярність отримав створений Квініхідзе в 1973 році телесеріал "Крах інженера Гаріна". Славу Квініхідзе принесли музичні фільми - «Солом'яний капелюшок» (1974), «Небесні ластівки» (1976), «31 червня» (1978), «Капелюх» (1981) і «Мері Поппінс, до побачення» (1983).
У 1990-2000-і роки Квініхідзе був головним режисером і художнім керівником різних театрів Росії та України, в тому числі Одеського театру музичної комедії.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня помер Олег Табаков.
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