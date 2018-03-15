Depeche Mode представили треки українського кавер-гурту

Днями британці звернули увагу на симфонічні аранжування українців, після чого опублікували їх у своїх акаунтах в соцмережах, а також представили на офіційному сайті.

У Facebook легендарного британського колективу Depeche Mode з'явилися треки харківського оркестру Prime Orchestra. Кавер-версії хітів Depeche Mode у виконанні українців були відібрані для участі в акції. Читайте такожDepeche Mode у Києві: музиканти особисто зробили заяву після повідомлень про загрозу зриву концерту Акція під назвою Facebook Fan Takeover проходить вже майже рік. У ній беруть участь групи, ансамблі, музиканти, фотографи і творчі люди з усього світу, які пов'язують свою творчість з Depeche Mode. Днями британці звернули увагу на симфонічні аранжування українців, після чого опублікували їх у своїх акаунтах в соцмережах, а також представили на офіційному сайті. Нагадаємо, в липні легендарна група дала концерт в Києві.

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