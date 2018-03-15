Британський співак зробив камінг-аут (відео)

Учасник популярного гурту One Direction Гаррі Стайлс зробив камінг-аут під час концерту.

Британський співак і актор Гаррі Стайлз зізнався у своїй бісексуальності. На концерті в Парижі музикант виконав пісню «Medicine», в якій вперше порушив тему своєї сексуальної орієнтації.

Читайте такожГеї "атакували" актора Кевіна Спейсі за те, що "вирішив" стати геєм

Про це пише Realist. «Хлопці і дівчата - я спілкуюся і з тими, і з іншими. І не соромлюся цього», - проспівав він.

Нагадаємо, Гаррі Стайлз - учасник популярного гурту One Direction, який також зайнятий сольною діяльністю. Він пробував себе в якості актора, зігравши одну з ролей у військовій драмі «Дюнкерк» режисера Крістофера Нолана. Картина була номінована на премію «Оскар».