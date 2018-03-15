У Москві поховали Олега Табакова

Попрощатися з Табаковим прийшов і Путін.

Народного артиста СРСР, режисера Олега Табакова поховали на Новодівичому кладовищі в Москві.

Читайте такожПомер режисер фільму про Мері Поппінс і екс-глава Одеського театру музкомедіїЯк передає ТАСС, могила Табакова знаходиться на Центральній алеї поряд із могилами народних артистів СРСР Леоніда Бронєвого, Володимира Зельдіна і художника Іллі Глазунова.

Раніше 15 березня відбулося прощання з Олегом Табаковим у МХТ імені Чехова, художнім керівником якого він був. Попрощатися з артистом прийшов президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, Табаков помер у Москві 12 березня. Йому було 82 роки.