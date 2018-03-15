У Москві поховали Олега Табакова
20:16, 15 березня 2018Світ
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Попрощатися з Табаковим прийшов і Путін.
У Москві попрощалися з Табаковим / Фото Театру-студії Олега Табакова
Народного артиста СРСР, режисера Олега Табакова поховали на Новодівичому кладовищі в Москві.
Читайте такожПомер режисер фільму про Мері Поппінс і екс-глава Одеського театру музкомедіїЯк передає ТАСС, могила Табакова знаходиться на Центральній алеї поряд із могилами народних артистів СРСР Леоніда Бронєвого, Володимира Зельдіна і художника Іллі Глазунова.
Раніше 15 березня відбулося прощання з Олегом Табаковим у МХТ імені Чехова, художнім керівником якого він був. Попрощатися з артистом прийшов президент Росії Володимир Путін.
Як повідомляв УНІАН, Табаков помер у Москві 12 березня. Йому було 82 роки.
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