Леді Гага, Майлі Сайрус, Coldplay: на пенсію Елтона Джона проводять записом подвійного альбому його хітів

В роботі візьмуть участь Ед Ширан, Леді Гага, Майлі Сайрус, Міранда Ламберт, The Killers, Доллі Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Демі Ловато, Сем Сміт.

Зірки світової поп-музики вирішили зробити оригінальний подарунок Елтону Джону після завершення його кар'єри. Подвійний альбом кавер-версій хітів Елтона Джона і автора текстів до його пісень Берні Топіна запишуть найпопулярніші гурти та виконавці.

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Про це повідомляє Rolling Stone. В роботі візьмуть участь Ед Ширан, Леді Гага, Майлі Сайрус, Міранда Ламберт, The Killers, Доллі Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Демі Ловато, Сем Сміт.

"Це завжди величезний комплімент, коли ваша пісня подобається артистам настільки, що вони витрачають час і зусилля на її переробку", - заявив з цього приводу Елтон Джон.

Диски Revamp і Restoration будуть випущені 6 квітня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в січні Елтон Джон офіційно оголосив про завершення гастрольного кар'єри.