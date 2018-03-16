Режисер «На голці» і «Мільйонер з нетрів» працює над новим фільмом про Джеймса Бонда

За словами Бойла, в даний час він займається сценаріями відразу до двох картин, одна з яких дійсно є частиною бондіани.

Режисер фільмів «На голці» і «Мільйонер з нетрів», лауреат премії Оскар Денні Бойл підтвердив роботу над новою стрічкою про агента 007 Джеймса Бонда.

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Про це він заявив виданню Metro.us. За словами Бойла, в даний час він працює над сценаріями відразу до двох картин, одна з яких дійсно є частиною бондіани.

«У нас є ідея. Джон Ходж, сценарист, і я придумали цю ідею, і зараз Джон пише. Все залежить від того, як це вийде», - сказав Бойл.

Бойл і Ходжа неодноразово співпрацювали, серед проектів - стрічки «На голці», «Пляж» і «Транс».