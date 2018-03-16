Єлизавета ІІ офіційно схвалила шлюб принца Гаррі та акторки Меган Маркл (відео)

Документ, у якому британська королева висловлює офіційну згоду на шлюб, опублікував Букінгемський палац.

Королева згодна: Єлизавета ІІ офіційно схвалила шлюб свого онука принца Гаррі та акторки Меган Маркл.

Як ідеться у сюжеті ТСН, документ, у якому британська королева висловлює офіційну згоду на шлюб, опублікував Букінгемський палац. Такий самий дозвіл Єлизавета ІІ вже давала 2011 року - перед весіллям її іншого онука принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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До весілля Гаррі і Меган залишилося трохи більше двох місяців. Вони візьмуть шлюб 19 травня. З інформації таблоїдів, наречена уже обрала дизайнерів для своєї весільної сукні - її пошиє британський бренд Ralph & Russo.