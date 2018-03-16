Кеті Перрі подарувала учаснику талант-шоу перший поцілунок і отримала звинувачення в харасменті (відео)

19-річний учасник талант-шоу не скаржиться на поцілунок, хоч йому і не сподобалося. ЗМІ, у свою чергу, вибухнули на адресу Кеті Перрі звинуваченнями - починаючи з порушення принципу згоди і закінчуючи харассментом.

11 березня в ефір вийшов новий сезон телешоу American Idol, в першому номері якого прийняв участь 19-річний Бенджамін Глейз із Оклахоми. Він розповів журі, що працює касиром і ще ні разу не цілувався.

Як пише Meduza, Кеті Перрі вирішила це виправити і попросила Глейза поцілувати її в щоку, а потім різко повернулася і поцілувала його в губи. Глейз від несподіванки оступився і впав. Співачка і член журі була при цьому явно задоволена собою.

Після цього американські ЗМІ почали писати про «пікантний», «небажаний» і «насильний» поцілунок з боку Кеті Перрі, який порушує принцип згоди. Деякі прямо звинуватили її у харасменті, заявивши, що такі епізоди недоречно пускати в ефір в епоху #MeToo.

Читайте також"Диво-жінка-2" покаже Голлівуду, як боротися з духом ВайнштейнаЖурнал Salon зазначив, що Перрі і близько не Харві Вайнштейн, але все одно зробила те, що не мала права робити. Просто тому, що їй не вистачило уяви уявити, що це може комусь не сподобатися, зазначило видання.

Сам Бенджамін Глейз поспішив заявити, що не вважає те, що трапилося харасментом. У себе в інстаграмі він написав, що не скаржиться на поцілунок і не ображений на Пері - що б про це не писали в газетах. «Мені треба було бути готовим виступати в будь-яких обставинах. Так, мені стало некомфортно у тому сенсі, що я ніколи не цілувався і не очікував чогось подібного. Але моя головна мета - достукатися до людей за допомогою загальної любові до музики, а не провокувати злість або конфлікти».

Глейз також розповів, що після прослуховування на телешоу познайомився з дівчиною на ім'я Керрі і представив її пресі. За словами Глейза, їхній перший поцілунок був саме таким, як він мріяв: «Так, поцілунок з Кеті Перрі був першим, але поцілунок з Кері - першим справжнім». Сама Кері назвала інцидент на телешоу «прикольним» і пораділа за бойфренда, який цілувався зі знаменитістю.

Як повідомляв УНІАН, черниця, яка судилася з Кеті Перрі, померла прямо на судовому засіданні.