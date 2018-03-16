Дівчина, що віддала свою нирку Селені Гомес, страждає від депресії

16:35, 16 березня 2018
Світ
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Селена Гомес / instagram.com/selenagomez

Близька подруга співачки Селени Гомес Франсія Раїса, яка віддала артистці свою нирку, зізналася, що їй було нелегко пережити післяопераційний період.

За словами Франсії, вона не тільки довго приходила в себе фізично, але і психологічно їй було досить важко.

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"Соціальний працівник, у якого я запитала, чого мені чекати, сказав, що мені буде нелегко, оскільки я втрачу те, що мені самій необхідно. Селена ж отримає те, що їй потрібно, тому вона буде відновлюватися швидше. І так воно і було. У нас з Селеною була депресія", - розповіла Раїса в одному з інтерв'ю.

Також раніше дівчина зізнавалася, що після операції їй не хотілося ні їсти, ні пити. Крім того, на пам'ять про операції у Франсії на животі залишився великий шрам.

"Відновлення було дуже важким. Я не могла вести активний спосіб життя, тому я тільки ходила", - розповідала рятівниця Селени.

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Теги: #селена Гомес хвороба