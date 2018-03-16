Дівчина, що віддала свою нирку Селені Гомес, страждає від депресії

За словами Франсії, вона не тільки довго приходила в себе фізично, але і психологічно їй було досить важко.

Близька подруга співачки Селени Гомес Франсія Раїса, яка віддала артистці свою нирку, зізналася, що їй було нелегко пережити післяопераційний період.

За словами Франсії, вона не тільки довго приходила в себе фізично, але і психологічно їй було досить важко.

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"Соціальний працівник, у якого я запитала, чого мені чекати, сказав, що мені буде нелегко, оскільки я втрачу те, що мені самій необхідно. Селена ж отримає те, що їй потрібно, тому вона буде відновлюватися швидше. І так воно і було. У нас з Селеною була депресія", - розповіла Раїса в одному з інтерв'ю.

Також раніше дівчина зізнавалася, що після операції їй не хотілося ні їсти, ні пити. Крім того, на пам'ять про операції у Франсії на животі залишився великий шрам.

"Відновлення було дуже важким. Я не могла вести активний спосіб життя, тому я тільки ходила", - розповідала рятівниця Селени.