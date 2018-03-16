"Месники: Війна нескінченності": в мережі показали другий трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон (відео)

Месникам та їх союзникам доведеться подолати космічну загрозу – Таноса. Тиран має намір зібрати шість Каменів нескінченності.

Опубліковано другий трейлер фільму "Месники: Війна нескінченності". Читайте такожЗа мотивами «Лари Крофт»: у мережі з'явився трейлер лесбійської порнопародії (відео) Месникам та їх союзникам доведеться подолати космічну загрозу – Таноса. Тиран має намір зібрати шість Каменів нескінченності – надпотужних артефактів, за допомогою яких можна змінювати реальність. Ролі виконали Кріс Хемсворт, Том Хіддлстон, Скарлетт Йоханссон, Кріс Пратт, Елізабет Олсен, Бенедикт Камбербетч, Марк Руффало. Прем'єра стрічки призначено на травень 2018 року.

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