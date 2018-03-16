ЗМІ: Анджеліна Джолі закрутила роман з колишнім Кірстен Данст

Актори нібито обмінюється електронними листами і смс, а також вечеряють разом.

Актриса Анджеліна Джолі закрутила роман з 33-річним Гаретом Хедлундом.

За повідомленням видання Radar Online, зараз у пари період флірту: Джолі приймає залицяння молодого шанувальника. Актори нібито обмінюється електронними листами і смс, а також вечеряють разом.

Читайте такожЗМІ дізналися про реакцію Джолі на розлучення Еністон і Теру

Джолі подала на розлучення з чоловіком, актором Бредом Піттом, у вересні 2016 року, пояснивши, що робить це для збереження здоров'я сім'ї. Від цього шлюбу в неї є шестеро дітей, троє з яких – прийомні.

Джолі і Пітт одружилися у 2014 році, хоча разом були з 2004-го. Чутки про розлучення пари з'явилися ще в грудні 2015 року. Гарретт протягом чотирьох років зустрічався з актрисою Кірстен Данст.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Пітт почав зустрічатися з Демі Мур.