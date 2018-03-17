Голову Американської кіноакадемії звинуватили в домаганнях

Академія офіційно заявила, що розглядає всі скарги конфіденційно, щоб захистити кожну зі сторін.

Американська кіноакадемія почала розслідування після трьох скарг на сексуальні домагання з боку її президента Джона Бейлі.

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Як пише Hollywood Reporter з посиланням на джерела, імена тих, хто подав скарги, не називаються. За відомостями видання, розслідування почалося ще кілька днів тому. 16 березня академія офіційно заявила, що розглядає всі скарги конфіденційно, щоб захистити кожну зі сторін. У зв'язку з цим додаткових коментарів до кінця розгляду не буде.

Джона Бейлі обрали президентом кіноакадемії в серпні 2017 року. За свою кар'єру оператора він брав участь у зйомках фільмів «День бабака», «Велике розчарування», «Краще не буває», «Перехрестя» та інших.

Як повідомляв УНІАН, після початку скандалу навколо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого кількома актрисами в домаганнях і насильстві, схожі заяви пролунали на адресу багатьох відомих діячів мистецтва в США. Серед них режисер Вуді Аллен і диригент Джеймс Лівайн.