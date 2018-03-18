Діма Білан похизувався бізнес-джетом, на якому літав голосувати

18:15, 18 березня 2018
Світ
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Переможець Євробачення - переможець по життю / Фото instagram.com/bilanofficial

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"Громадянський обов'язок виконав!!! У себе на малій батьківщині в Кабардино-Балкарії, де жив з першого по 11-ий клас! З-за давно запланованої зайнятості не встиг отримати відкріпний заздалегідь", - написав виконавець давнього хіта "Неможливе можливо". Він подякував продюсера Бориса Рубиновского "за допомогу в пошуку Джета".

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

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Теги: #выборы президента РФ