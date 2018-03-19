Топ-модель Кара Делевінь порадувала своїх фанатів відвертим фото у ванній (фото)

На фото Кара Делевінь лежить боком у ванній, наповненій водою з піною, а її інтимні частини тіла приховані завдяки вдалій позі.

Зірка фільму "Валеріан і місто тисячі планет" постала голою перед багатомільйонною армією своїх шанувальників.

Спокусливий знімок модель опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Знаменитість виклала в соціальній мережі черговий знімок в стилі ню, який був зроблений іменитим модним фотографом Мертом Аласом.

На фото Кара Делевінь лежить боком у ванній, наповненій водою з піною, а її інтимні частини тіла приховані завдяки вдалій позі.

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Менш, ніж за добу провокаційний знімок зібрав більш 2,4 мільйона лайків від підписників, а також понад 10 тисяч коментарів.

Відзначимо, за профілем топ-моделі Кари Делевінь стежить понад 41 мільйон фоловерів.