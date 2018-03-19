Євробачення-2018: переможець минулого року вперше виступить на великій сцені після операції

15:40, 19 березня 2018
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Зібрав спонтанно виступив у барі Києва / Фото УНІАН

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Співак виступить з піснею «Amar pelos dois», яка принесла йому перемогу в 2017 році. Крім романтичної балади, артист виконає нові композиції, передає СТБ.

Разом з Сальвадором у фіналі виступлять Ана Моура і Маріза. У Португалії ці три виконавця користуються чималою популярністю.

У минулому році Сальвадор Собрал переніс операцію з пересадки серця, тому виступ у фіналі стане для нього певним символом повернення на сцену.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Сальвадор Собрал#Євробачення-2018