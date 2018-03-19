Зірка серіалу «Свати» в лікарні: розкрито причини госпіталізації актора

Актор Добронравов їде до Москви і на пару днів ляже в клініку для обстеження.

Зірку серіалу "Свати" Федора Добронравова госпіталізували. Причиною став "невеликий напад". Про це розповів артист Олександр Ширвіндт. Читайте також"1+1" подав у суд на Мінкульт з-за заборони серіалу "Свати" «У Федора трапився якийсь маленький напад судинного характеру. Це сталося в Сергієвому Посаді, сьогодні він їде до Москви і на пару днів ляже в клініку для обстеження», - пояснив Ширвіндт агентству ТАСС.. Про госпіталізацію Добронравова 18 березня повідомила представник артиста Ірина Сойкіна.

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