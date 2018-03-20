Дорогу молодим не дасть: 44-річна топ-модель Хайді Клум нахабно похвалилася своєю фігурою в нижній білизні (відео)
15:20, 20 березня 2018Світ
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На своїй сторінці у соцмережі Хайді Клум опублікувала відео, на якому танцює на шпильках і в бікіні.
45-річна Хайді Клум показала жаркі танці в бікіні / скріншот
Німецька топ-модель Хайді Клум показала підтягнуту фігуру і порадувала шанувальників черговим пікантним відео, на якому вона кружляє в чорній нижній білизні і на підборах.
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Багато користувачів Instagram до подібних фото і відео 44-річної знаменитості ставляться негативно. Вони часто залишали коментарі про те, що Клум повинна перестати робити відверті фото і їй пора вже дати дорогу молодим моделям.
Нагадаємо, що крім кар'єри Хайді також встигає займатися вихованням чотирьох дітей, а ще не забуває стежити за собою, займатися спортом і правильно харчуватися.
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