Дорогу молодим не дасть: 44-річна топ-модель Хайді Клум нахабно похвалилася своєю фігурою в нижній білизні (відео)

15:20, 20 березня 2018
Світ
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45-річна Хайді Клум показала жаркі танці в бікіні / скріншот

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Багато користувачів Instagram до подібних фото і відео 44-річної знаменитості ставляться негативно. Вони часто залишали коментарі про те, що Клум повинна перестати робити відверті фото і їй пора вже дати дорогу молодим моделям.

Нагадаємо, що крім кар'єри Хайді також встигає займатися вихованням чотирьох дітей, а ще не забуває стежити за собою, займатися спортом і правильно харчуватися.

Shimmy Shimmy Yay 🤪❤️

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Теги: #відео#модель