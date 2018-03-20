Не впізнати: Рене Зеллвегер перевтілилася у відому жертву Голлівуду (відео)

18:00, 20 березня 2018
Світ
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Зірка перевтілилася у легендарну американську співачку Джуді Гарленд. Фільм "Джуді" про останній рік життя великої артистки і співачки, яка стала жертвою системи Голлівуду. 45 зі своїх 47 років життя Джуді працювала майже щодня на знімальних майданчиках та клубах і частіше за все під дією наркотиків. 

Заради нової ролі Рене змінила колір волосся – із ніжної білявки акторка перетворилася на пристрасну брюнетку. Як зауважили прихильники артистки, темний колір додав зірці років. Для Рене це не перша роль, заради якої вона радикально змінювала зовнішність. 

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Теги: #голлівудські фільми