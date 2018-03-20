Не впізнати: Рене Зеллвегер перевтілилася у відому жертву Голлівуду (відео)

Зірка перевтілилася в легендарну американську співачку Джуді Гарленд. Фільм "Джуді" про останній рік життя великої артистки та співачки, яка стала жертвою системи Голлівуду.

Американська акторка Рене Зеллвегер, яка вразила непізнаваним обличчям із глибокими зморшками, радикально змінилася заради ролі.

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Зірка перевтілилася у легендарну американську співачку Джуді Гарленд. Фільм "Джуді" про останній рік життя великої артистки і співачки, яка стала жертвою системи Голлівуду. 45 зі своїх 47 років життя Джуді працювала майже щодня на знімальних майданчиках та клубах і частіше за все під дією наркотиків.

Заради нової ролі Рене змінила колір волосся – із ніжної білявки акторка перетворилася на пристрасну брюнетку. Як зауважили прихильники артистки, темний колір додав зірці років. Для Рене це не перша роль, заради якої вона радикально змінювала зовнішність.