Екс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі (фото)

Музикант, якого насправді звуть Річард Старкі, отримав право приєднати до свого імені титул «сер».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter