Екс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі (фото)

19:19, 20 березня 2018
Світ
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У Букінгемському палаці відбулася церемонія посвячення в лицарі екс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра.

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Церемонію освячення провів старший онук королеви Єлизавети, герцог Кембриджський Вільям. 77-річний музикант, якого насправді звуть Річард Старкі, отримав право приєднати до свого імені титул «сер».

Про це повідомляється в офіційному Twitter королівської сім'ї. «Вітаємо сера Рінго Старра!», - йдеться в тексті повідомлення.

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Теги: #Британія#королева Єлизавета