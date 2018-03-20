Екс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі (фото)
19:19, 20 березня 2018Світ
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Музикант, якого насправді звуть Річард Старкі, отримав право приєднати до свого імені титул «сер».
У Букінгемському палаці відбулася церемонія посвячення в лицарі екс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра.
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Церемонію освячення провів старший онук королеви Єлизавети, герцог Кембриджський Вільям. 77-річний музикант, якого насправді звуть Річард Старкі, отримав право приєднати до свого імені титул «сер».
Про це повідомляється в офіційному Twitter королівської сім'ї. «Вітаємо сера Рінго Старра!», - йдеться в тексті повідомлення.
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