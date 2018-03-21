Пугачова - хейтерам: мені важко дихати, важко ходити (відео)

10:49, 21 березня 2018
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Пугачова в такому вбранні прийшла на вибори в РФ / Скріншот

Примадонні дорікнули, що вона одягнена в молодіжному стилі. Тому вона вирішила відповісти на критику в Instagram.

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"Люди добрі. Я старію і досить різко. Організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей", - сказала Пугачова хейтерам.

"Спрямовуйте свою отруту і злість на боротьбу з проблемами в житті, більш важливими, ніж моє старіння і неміч", - додала співачка.

Раніше російська співачка, народна артистка СРСР Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу.

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Теги: #вибори в Росії#Алла Пугачова