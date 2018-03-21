Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали весільний торт (відео)

11:40, 21 березня 2018
Світ
1595
REUTERS/Ben Birchall/Pool

Читайте такожМеган Маркл заради принца Гаррі змінить релігію - ЗМІ

Королівський весільний торт пектиме землячка Меган Маркл - американка Клер Птак, йдеться у сюжеті ТСН.

Сама Меган раніше у Клер брала інтерв'ю для власного блогу, який видалила після заручин з принцом.

У мережі вже обговорюють вибір частування. Одні дивуються - навіщо торт прикрашати квітами, іншим навпаки вибір молодят подобається.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #торт#весілля#принц Гаррі та Меган Маркл