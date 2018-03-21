Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали весільний торт (відео)
11:40, 21 березня 2018Світ
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У мережі вже на повну обговорюють вибір молодят - одні його не зовсім зрозуміли, а інші схвалюють.
Ілюстрація \ REUTERS/Ben Birchall/Pool
Десерт з лимоном та бузиновим сиропом замовили в одній з кондитерських Лондона. Прикрасити його хочуть весняними квітами.
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Королівський весільний торт пектиме землячка Меган Маркл - американка Клер Птак, йдеться у сюжеті ТСН.
Сама Меган раніше у Клер брала інтерв'ю для власного блогу, який видалила після заручин з принцом.
У мережі вже обговорюють вибір частування. Одні дивуються - навіщо торт прикрашати квітами, іншим навпаки вибір молодят подобається.
Принц Гаррі та Меган Маркл обрали весільний торт
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