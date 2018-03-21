Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали весільний торт (відео)

У мережі вже на повну обговорюють вибір молодят - одні його не зовсім зрозуміли, а інші схвалюють.

Десерт з лимоном та бузиновим сиропом замовили в одній з кондитерських Лондона. Прикрасити його хочуть весняними квітами. Читайте такожМеган Маркл заради принца Гаррі змінить релігію - ЗМІ Королівський весільний торт пектиме землячка Меган Маркл - американка Клер Птак, йдеться у сюжеті ТСН. Сама Меган раніше у Клер брала інтерв'ю для власного блогу, який видалила після заручин з принцом. У мережі вже обговорюють вибір частування. Одні дивуються - навіщо торт прикрашати квітами, іншим навпаки вибір молодят подобається.

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