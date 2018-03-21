Знаменита ведуча Євробачення померла у Великобританії

Кеті Бойл був 91 рік, вона чотири рази виступала ведучою Євробачення.

Екс-ведуча музичного конкурсу «Євробачення» Кеті Бойл померла у Великобританії. Їй був 91 рік.

Про це повідомляє The Daily Mail. Актриса була відома своїми появами на ТБ в 1960-70-х. Вона чотири рази виступала ведучою «Євробачення»: в 1960-му, 1963, 1968 та 1974 роках.

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Дочка італійського маркіза і англійки, Бойл в 1946 році переїхала до Великобританії, де почала кар'єру моделі. Серед іншого, вона працювала для Vogue. У 1950-х вона зіграла в декількох фільмах, включаючи «Правду про жінок» і «Вбити».

В доповнення до «Євробачення» Бойл часто виступала в різноманітних британських телешоу і церемоніях вручення музичних призів, наприклад Ivor Novello Awards. Вона також вела програму Katie and Friends на радіо.