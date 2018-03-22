Зірка серіалу "Свати" в лікарні: колега розповіла про стан Добронравова

14:06, 22 березня 2018
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Добронравов потрапив до лікарні / фото m.kino-teatr.ru

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"Він зараз перебуває на повному обстеженні. Зараз почуває себе добре, все приходить в норму", - розповіла вона агентству РИА "Новости".

Актор Федір Добронравов відомий за роботами у фільмах "Ліквідація", "День радіо", серіалі "Свати", а також у театрі.

Раніше його менеджер повідомила, що Добронравова госпіталізували в лікарню під Москвою.

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Теги: #серіал Свати#Федір Добронравов