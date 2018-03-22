Зірка серіалу "Свати" в лікарні: колега розповіла про стан Добронравова

Добронравов зараз перебуває на повному обстеженні. Він відчуває себе добре, все приходить в норму, розповіла його колега.

Стан відомого актора Федора Добронравова, який нещодавно потрапив у лікарню, оцінюється як стабільний, повідомила завідуюча трупою його театру Броніслава Чуніхіна.

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"Він зараз перебуває на повному обстеженні. Зараз почуває себе добре, все приходить в норму", - розповіла вона агентству РИА "Новости".

Актор Федір Добронравов відомий за роботами у фільмах "Ліквідація", "День радіо", серіалі "Свати", а також у театрі.

Раніше його менеджер повідомила, що Добронравова госпіталізували в лікарню під Москвою.